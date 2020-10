Diez razones por las que León debe 'desplumar' al América

Se le debe ganar al América para que Miguel Herrera no crea que al no jugar en el estadio León se librará del lastre que carga enfrentando a la Fiera en su madriguera. El ‘Piojo’ es uno de los técnicos que no ha visto claro cuando visita a los Esmeraldas, pues como timonel americanista, de siete encuentros en calidad de visitante suma tres derrotas, tres empates y solo una victoria.