Los cinco ‘regalos’ que le pedirá La Fiera a Santa Claus

La noche de Navidad está a la vuelta de la esquina y todos los niños del mundo están listos para dejar su carta a Santa Claus… bueno, los niños y también el Club León que todavía está a tiempo de pensar bien en los regalos que desea.

El Apertura 2021 se convirtió en un semestre de ensueño para el conjunto esmeralda, pues pese al cambio que tuvo lugar en el banquillo, Ariel Holan supo guiar a su equipo hasta la final del torneo.

No obstante, y si bien La Fiera ha recibido algunos importantes obsequios en las últimas fechas, no estarían de más otros regalos que no sólo la plantilla o el director técnico, sino también la afición felina, ya anhelan.

Para fortuna de los Verdes, la directiva podría cumplir algunos, pero el resto dependerá de un equipo que necesitaría estar bien armado y reforzado para cumplirle a sus seguidores y hacer realidad todas las cartas que se estarán escribiendo.