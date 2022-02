Acaba el partido; León pierde ante Cruz Azul y finaliza el invicto

¡Y NO ES PENAL PARA CRUZ AZUL!



Luego de que el árbitro revisara en el VAR una falta en el área, mantuvo la decisión de no marcar penal a favor de La Máquina



¿Era penal?

RT �� SÍ

MG ❤ NO #LaFieraxFOX pic.twitter.com/XIUXA69k79