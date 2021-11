¡Por uno más! Los 4 mejores momentos de La Fiera en el Azteca

La Fiera ha vivido muchos momentos en la cancha del Azteca, pero pocos como el que tuvo lugar en el Apertura 2013, pues el inmueble capitalino se convirtió en el escenario de su sexto título nacional.

Los Verdes no perdieron jamás el control no sólo del partido, de la serie, y aunque el Club América de Miguel Herrera peleó hasta las últimas consecuencias, no pudo hacer mucho ante el poderío del conjunto esmeralda de Gustavo Matosas.