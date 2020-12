¡Qué joyas! La historia del Club León contada a través de sus camisetas

León.- Aunque una playera no influye en el desempeño del equipo, sí es un detalle que no pasa desapercibido en las fotografías. Derrotas, triunfos, campeonatos… todo queda condensado en unos centímetros de tela que al igual que los momentos, ya no pueden olvidarse.

Éstas son algunas de las playeras que, incluso sin tomar en cuenta los resultados obtenidos con ella, tienen un lugar en el corazón de los seguidores que las recuerdan porque si bien el fondo es lo que importa, las formas también.

1 1940 Por ser la primera playera que utilizó en su historia, la que tuvo León en sus primeros torneos en el futbol profesional de México quedará registrada para siempre en la memoria de los aficionados. Ésta en verde, con botones al frente y el escudo antiguo en el pecho. Con esta camiseta ganaron sus primeros cuatro títulos de Primera División y fueron los primeros con la etiqueta de Campeonísimos, al ganar Liga y Copa en un mismo año. 2 1950 En muchas ocasiones, La Fiera ha recuperado diseños pasados para traer un poco de esos recuerdos al presente. Algo así sucedió con una de las camisetas que se tienen de aquel año, en la que predominan franjas anchas de color verde y blanco y sin publicidad. 3 1960 El esmeralda del torso y las mangas en blanco convierten a este jersey en uno de los más sencillos y bonitos que ha tenido La Fiera en su historia. Pese a que no ganaron alguna Liga con este uniforme, lo hicieron lucir en torneos de Copa, con un León completamente mexicano. 4 1970 Los Albrecht, Jorge y Salomone hicieron lucir este uniforme, en combinación con la generación mexicana que alcanzó dos subcampeonatos. 5 1976 Usada sólo en 1976, con celebración por los 400 años de fundación de la ciudad. Es una auténtica joya de colección. 6 1980 De las primeras fabricadas por la marca Garcís, aunque lo malo que en esa época León batalló hasta descender a finales de la década. 7 1992 El jersey de esta década es uno de los más recordados por los seguidores felinos, pues no sólo el diseño llamaba la atención, sino que además, el equipo entonces dirigido por Vucetich sumó una estrella más para la institución. 8 1997 León se quedó a un pas del título, pero aquella Final contra Cruz Azul y el penal de Comizzo tienen la etiqueta de inolvidables, como este uniforme que Missael Espinoza hizo lucir. 9 2002 La primera camiseta usada por la Fiera en la Primera A. Se trata de una joya de la marca Kappa y cuya belleza contrastó con la frustración de perder el ascenso. 10 2012 A pesar de la publicidad que ya tenía en su uniforme, la camiseta utilizada en aquel año no la olvidarán jamás los seguidores esmeraldas, pues con ella labraron su camino a la Primera División. 11 2013 La de la famosa "corbatota", muy criticada en su lanzamiento, pero amada cuando León la vistió para vencer al América en el Azteca y alzar así su sexto título de Liga. 12 Libertadores 2014 Una de las camisetas más elegantes y aunque sólo fue usada en partidos de la Copa Libertadores, quedó en la historia en sus dos versiones (blanca y verde), pues con ella se dio el Fieracanazo, venciendo a Flamengo en el mítico Estadio Maracaná de Río de Janeiro. 13 2014 Otra novedad muy criticada, pero que ganó la inmortalidad cuando Nacho González la usó para marcar el gol del Bicampeonato en cancha del Pachuca. 14 2020 La Fiera de Nacho Ambriz brindó momentos brillantes y su camiseta especial, usada en gran parte del Guard1anes 2020, también es atesorada por los fanáticos.