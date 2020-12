‘Yo dije que iba a aparecer en momentos importantes’, dice Joel Campbell entre lágrimas

León.- Al final del partido ante Chivas, el anotador del gol Joel Campbell, no pudo ocultar las lágrimas de emoción porque León está en la final del Guard1anes 2020 y aseguró que él dijo que iba “a aparecer en momentos importantes”.

Entrevistado por Fox Sports, Joel Campbell dio gracias a Dios por haber marcado ante Chivas.

He trabajado mucho para este momento y se lo dedico a mi familia”, declaró. “Mentalmente, soy muy fuerte, me he preparado para lo que es la liguilla, dije que iba a aparecer en los momentos importantes para el equipo, porque los jugadores siempre aparecen cuando el equipo lo necesita, siempre mi familia estuvo ahí apoyándome, por eso las lágrimas, porque es el sacrificio que he pasado”, añadió.