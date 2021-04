‘Esos de León nos quieren robar, has de ser como Zermeño’, dijo 'Joserra' a 'Warrior'

CDMX.- En entrevista con Javier Alarcón, el conductor Carlos Guerrero ‘Warrior’ habló de cómo llegó a Azteca Deportes, conociendo a José Ramón Fernández ‘Joserra’, quien, en modo de broma, le dijo que “los de León son bien rateros”, mencionando a Roberto Zermeño.

Carlos Guerrero ‘Warrior’ detalló que, cuando se transmitía ‘Los Protagonistas’ por la tarde, él hacía enlaces desde León, Guanajuato, de manera diaria, asegurando que siempre había notas.

Llegó un momento en el que Carlos Guerrero ‘Warrior’ le dijo a David Faitelson sobre la posibilidad de mostrar la cobertura de León, a lo que el periodista le dijo que sí e incluso llegó a conocer a José Ramón Fernández en Ciudad de México.

En su primer contacto con ‘Joserra’, el periodista le preguntó a ‘Warrior’ si sabía más que César Luis Menotti o que Jorge Valdano, a lo que Guerrero respondió que no, por lo que recibió una palmada de José Ramón Fernández y se fue. Faitelson le comentó que había hecho bien.

Posteriormente, ‘Warrior’ vuelve a Ciudad de México, para encontrarse con ‘Joserra’ afuera del foro de ‘Los Protagonistas’.

“Ah, esos de León, nos quieren robar, has de ser como Roberto Zermeño; mira nada más donde tienen a León, esos de León son rateros. Entre broma y broma, no me quiso atender, se acabó”, contó 'Warrior' sobre lo que le dijo 'Joserra'.