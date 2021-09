“Trataremos de dejar de lado que nos empataron”: Ariel Holan

Consciente de que el Club León estuvo cerca de llevarse los tres puntos del estadio Universitario ante los Tigres, el director técnico Ariel Holan no ocultó quedarse con un sabor agridulce por el empate a dos.

En rueda de prensa tras el cotejo, señaló:

Hay que tratar de dejar de lado la bronca que dejó empatar y tratar de seguir ganando los partidos” y consideró: “Con sabor a derrota no porque jugamos contra un gran equipo de visitante, el balance no es de alegría absoluta y teníamos las posibilidades para hacerlo y es futbol y no considero que tengamos sensación de derrota, pero sí creo que se nos escapo un partido que merecimos ganar”.