Mena descartado contra Tigres, Meneses y Tesillo en duda

Incómodo y desilusionado por no contar con importantes elementos como el ecuatoriano Ángel Mena para el duelo ante los Tigres de la UANL, además de que Jean Meneses y William Tesillo se encuentran en duda por logística de viajes desde Sudamérica, el director técnico del Club León, Ariel Holan, deseó que el torneo local pudiera realizar algunas modificaciones en cuanto a la programación de duelos en el calendario del torneo Apertura 2021.

En rueda de prensa, el estratega argentino no ocultó su inconformidad y terminó por aceptar que tendrá que adaptar a la realidad que el torneo le exige:

Va a ser muy complicado tenerlos por el tema de los aviones, si esta fecha (jueves) se hubiera jugado en miércoles daría tiempo, pero no da tiempo”, y agregó: “Tener a futbolistas en su selección y poder tenerlos (en León) es un contratiempo grande, Mena (Ángel) no va a poder llegar si quiera al partido, la verdad son cosas extrañas que uno tiene que aceptar”.

Fue entonces cuando envió un mensaje a la Liga Mx, con la esperanza de que el calendario pueda ser modificado de cara a próximas fechas: “Habrá que ver si se puede hacer algún tipo de ajuste, no tanto a nivel internacional porque las fechas FIFA se tiene que jugar, pero sí a nivel campeonato, insisto no es una excusa, no es una queja, pero es la realidad”.

En cuanto al contexto de Concacaf, vertió su opinión sobre la nula actividad que registraron su Rodolfo Cota, Osvaldo Rodríguez y David Ramírez con el combinado mexicano: “Esas son decisiones del entrenador que yo respeto absolutamente, más allá de que Cota (Rodolfo), ‘Osvi’ (Osvaldo Rodríguez) y ‘El Avión’ (David Ramírez) que no tuvieron esa oportunidad de jugar, es más la incomodidad de tener a todos en distintas realidades, otros que con el tema de distancias y con tres partidos en una semana es un tema que los clubes la sufrimos muchísimo”.

Finalmente, en cuanto al tema de sus seleccionados, acotó:

El escenario lo vamos a tener completo después de esta noche (jueves), cuando veamos cuantos minutos futbol jugó cada uno en sus bloques de partido, a veces uno piensa que los futbolistas son superhéroes, pero el físico es el físico y a veces da y a veces no da, evaluaremos que es lo que podemos hacer. León es un club grande y en los clubes grandes pasan estas cosas, el tener estas situaciones que en otras instituciones con otras características no tienen, ojalá que todos los puestas tuviesen ese dilema”.

No todo es negativo tras fecha FIFA

De los males el menos y es que Holan reconoció que gracias al freno de actividades pudo recuperar a Luis Montes, quien podrá ver acción contra la ‘U’:

“La fecha FIFA nos dio tiempo para que el Chapo Montes se recuperara, Fernando (Navarro) esta en un proceso de recuperación un poquito más largo, vamos muy bien y esperemos que antes de fin de año podamos contarlo dentro del plantel, está haciendo un esfuerzo muy grande está evolucionando de manera extraordinaria, así que somos optimistas de que antes de que termine el campeonato tenerlo un partido”, indicó al final referente al caso de Fernando Navarro.

Fotografía: Club León.

Piensa en que ‘Chapo’ tendrá minutos, pero al mismo tiempo lo cuidará: “Para jugar yo creo que va a estar en condiciones, primero pensando en él, en no ponerlo en un riesgo después de muchas semanas de que no ha jugado los noventa minutos, la buena noticia es que esta para jugar y veremos cuanto puede jugar en función de no ponerlo en riesgo”.

Rival duro

En cuanto al rival en turno, así se refirió Holan sobre Miguel ‘Piojo’ Herrera, estratega de los de amarillo y azul:

No tengo el gusto de conocerlo (Miguel Herrera), pero lo respeto muchísimo como entrenador, desde hace muchos años que sigo como es que juegan sus equipos, Tigres es un equipo duro, pero nosotros venimos focalizándonos mucho en nosotros”, culminó.

Miguel Herrera tras la eliminación de Leagues Cup.

Este viernes León de la mano de Ariel, cerrarán su preparación para posteriormente trasladarse a la capital regiomontana y medirse a los Tigres en el estadio Universitario.

IP