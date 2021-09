“No llegamos en desventaja, tenemos plantel para competir”: Elías Hernández

Elías Hernández consideró que el Club León enfrentará a Tigres sin desventaja, apostando y confiando por la capacidad del plantel Esmeralda, del cual resaltó la intención por quedarse con tres nuevas unidades a pesar de meterse a una ‘cancha difícil’ como la del estadio Universitario.

Previo al viaje a Monterrey, el ‘Patrullero’ Hernández, apuntó:

No yo creo que no (llegar en desventaja), tenemos un plantel basto para poder competir, jugador que le toca competir lo va a hacer de la misma manera”.

Sabe que no es fácil ir a jugar ante Tigres, pero rescató: “Es complicado sacar puntos de esa cancha, pero vamos con la mayor disposición de hacer un gran partido nosotros venimos sumando de tres, traemos confianza, además llegaron los compañeros de selección yo creo que tenemos plantel para competir”.

La reaparición de Montes un plus

Específicamente sobre la reaparición de Luis Montes, Elías confirmó que es un gran apoyo para el conjunto Esmeralda:

Claro, sabemos la capacidad de Luis, es un jugador que aporta mucho para el equipo, ahorita le tocó estar fuera pero sabemos que aporta, vamos recuperando a los jugadores que estaban en selección, el caso de Mena pues no estará por vuelos pero los que estemos tenemos que hacer bien las cosas”.

Finalmente y en cuanto a su adaptación al plantel, Elías señaló: “Me han recibido muy bien, desde que se me presentó venir supe que era una gran oportunidad, encontrarme aquí con varios compañeros más los que han venido llegando la verdad me he sentido más que bien”.

Fotografía: Omar G. Ramírez.

Hernández pasa su segunda etapa con León, luego de un provechoso paso sobre todo en la era de Gustavo Matosas.

IP