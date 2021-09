¡Buena elección! Faisy revela que cambió a América por la Fiera

CDMX.- En plática con Antonio de Valdés, el conductor Faisy habló sobre su afición a Club León, aceptando que, de niño, era aficionado a Club América, pero cambió de colores.

Señalando que nació en la ciudad de León, Guanajuato, Faisy señaló que él es amante del deporte y en su infancia, debido a su tío, acudió a sus primeros partidos de León.

Me gustaba como jugaba el América con Antonio Carlos Santos, Zague, y de repente, (León) ascienden a primera y yo: ‘¿Cómo que hay un equipo en primera en la ciudad?’ Adiós al América y me enfoque, no dejé de ir a los partidos”, declaró Faisy.