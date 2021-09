¡Respaldo total! Scarlett Anaya se siente segura en el banquillo de La Fiera Femenil

La derrota ante Xolos de Tijuana se convirtió en la quinta del Apertura 2021 para el Club León Femenil de Scarlett Anaya, quien pese a lo ocurrido en la frontera y en lo que va del semestre, percibe y siente el respaldo de la directiva felina.

Con un marcador de 4-0, el cuadro canino de Fabiola Vargas goleó a las Verdes en la octava jornada del Apertura 2021 en la Liga MX Femenil, torneo en el que León se encuentra en el lugar número 12 de la clasificación general.

Por ahora, el cuadro de Anaya presume sólo siete unidades producto de dos triunfos y un empate, y aunque la cuota no es lo que se esperaba, la timonel esmeralda ve avances en su escuadra pues por momentos, el equipo ha demostrado lo que es capaz de hacer.

“Yo con mi proceso creo que voy bien, es un equipo que va iniciando y va teniendo cimientos, a mí me toca sembrar y cosechar esa parte. Vamos creciendo, todo es parte de un proceso y del trabajo en equipo”.

No obstante, los resultados podrían poner en tela de juicio su continuidad en el banquillo esmeralda, una situación en la que Anaya no ha pensado y que incluso no teme por ahora, pues la directiva siempre le ha mostrado su apoyo.

“Desde que llegué la directiva me ha guiado, me ha respaldado y creo que por ese lado no tengo problema, y si se llegara a dar se respeta, yo sé cómo trabajo y la directiva sabe cómo trabaja. Lo he demostrado, las chicas lo saben y eso es importante para mi, que las chicas sepan de lo que soy capaz”, aseguró la entrenadora esmeralda.

Ahora, una vez terminada la jornada 8, León tiene que prepararse para su siguiente duelo ante Pumas, que rescataron un empate en Clásico ante el Club América y tienen la misma cantidad de puntos que las esmeraldas.