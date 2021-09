“Las jerarquías no aseguran nada”: Fernando Navarro quiere ganarse un puesto con Holan

Luego de su operación, Fernando Navarro, continúa esforzándose con sus trabajos de recuperación en la búsqueda de retornar la antes posible a las canchas y así ponerse bajo las órdenes de Ariel Holan, con quien sabe perfectamente debe de buscar ganarse un puesto de titular, sin importar la aparente jerarquía que tiene con el Club León.

En la más reciente rueda de prensa, Navarro no ocultó su felicidad al regresar a los entrenamientos con el equipo, pero descartó regresar a jugar en un corto periodo de tiempo.

Tentativamente no hay fecha (para regresar), realmente es como me vaya sintiendo, desde un inicio se había dicho que eran seis meses y llevo cuatro meses y medio apenas, entonces no hay ni una fecha tentativa, estamos esperando semana a semana, estamos atentos que la rodilla no se inflame y eso afortunadamente no ha pasado, pero hay que seguir viendo cómo reacciona el cuerpo”.

Navarro en conferencia de prensa.

Aunque comprende la emoción de la afición al verlo entrenar nuevamente, pidió mesura para su regreso: “Realmente en las noticias o en las redes pensaron que ya casi estoy listo, pero ni si quiera estoy contemplado para el partido (Contra Tigres) la realidad es que todavía falta, aunque me siento muy bien, no tengo la intención de apresurar el regreso, buscando lo mejor para mi carrera y lo mejor para mi salud, no tengo porque precipitar mi regreso a la cancha”.

Y entonces, señaló:

Al final la jerarquía, no asegura nada si no está uno en los entrenamientos y en la cancha, yo siempre busco ganar un puesto titular, buscando entrenar lo mejor que puedo y eso no tiene que cambiar, yo lo tengo que demostrar con entrenamientos y con los minutos que se me den”.

Espera acercamiento con Holan

Hasta el momento no ha podido hablar con el director técnico, pero espera hacerlo con la intención de comentarle donde se desempeña de mejor manera: “No he hablado con él, ya en estos próximos días hablaremos un poco, entramos en los entrenamientos con el grupo, pero yo estoy a disposición del técnico, tengo posiciones donde me siento más cómodo donde puedo rendir más, pero estoy a disposición de lo que el me pida por el bien del equipo”.

Al ser cuestionado sobre la posición en la que mejor futbol plasma dijo:

Mi posición es donde me siento más cómodo, una de esas es el diez mixto, es mi fuerte, creo que estoy en la parte ofensiva entre mas arriba pueda jugar para mi es mejor, es donde me siento yo y puedo rendir mejor, pero si lo hago de lateral como desde hace ocho años, voy a dar todo de mí, voy a dar el cien en la posición que me pongan”.

Ariel Holan. Fotografía Club León.

Finalmente aceptó una similitud entre los estilos de juego de Holan e Ignacio Ambriz: “Muy parecido creo que el profe (Holan) ha hecho muy bien su trabajo con todo el equipo con lo que él quiere, ha buscado potencializarlo, tendría que administrarlo más a fondo, pero las ideas son parecidas, pero partido a partido siempre buscan ir a atacar y tener buena posesión de la pelota, se plantea los partidos de acuerdo al rival, pero lo veo muy parecido y es por eso que los resultados se a han dado”.

Navarro continuará trabajando con el equipo buscando que su rodilla siga dando muestras de una evolución favorable.

