‘Todos quieren venir a León; los jugadores que se fueron, quieren regresar’, dice Jesús Martínez

León.- En entrevista con ‘Tito’ Manríquez, el presidente de Club León, Jesús Martínez habló sobre la llegada de Ariel Holan al equipo esmeralda, señalando que “todos quieren venir a León”, incluyendo jugadores que se fueron, que ahora quieren regresar.

Cuestionado por ‘Tito’ Manríquez sobre la llegada de Ariel Holan a la dirección técnica, Jesús Martínez recordó que hace seis años tuvieron una plática con el DT, pero no llegó, por lo que le dieron seguimiento.

Jesús Martínez señaló que antes era difícil llevar un técnico a León, pero hoy, aseguró “todos quieren estar ”.

Hoy en día, no solo técnicos, sino jugadores, hoy en día, todos quieren venir a Club León y eso me da alegría y honor, por todo lo que hemos hecho. Hoy, los jugadores no se quieren ir, los que se fueron quieren regresar. Hay técnicos, no tienes idea de las veces que me llamaron al celular, todos los técnicos querían venir a León”, declaró Jesús Martínez.