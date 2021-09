“Busco quedar campeón con León, para eso trabajo”: Santiago Ormeño

En una dinámica pocas veces vista, en la que se busca sacar de su ‘zona de confort’ al entrevistado, el actual delantero del Club León, Santiago Ormeño, apareció en el más reciente video del youtuber español ‘Zaba Live’, con quien compartió algunos de sus sentires referentes a su carrera.

Una de las preguntas que más hicieron pensar a Ormeño fue cuando el ibérico le cuestionó sobre si le gustaría más ganar un título con la selección de Perú o ganar absolutamente todo con el conjunto Esmeralda, por lo que el jugador respondió:

Prefiero ganar cosas con los dos, a decir que prefiero ganar con el León o sólo algo con Perú. Creo que a nivel de clubes no es que prefiera, pero hay más posibilidades de ganar un campeonato que con una selección, aunque creo que puede ser más valioso el campeonato a nivel selección”.

Y fue entonces cuando reafirmó: “La verdad me gustaría quedar campeón con mi actual club (León), para eso trabajo todos los días junto con mi equipo”.

Ormeño fue el mejor mexicano en cuanto a delanteros se refiere del pasado torneo Clausura 2020, situación que incluso lo hizo llegar a las filas verdiblancas por lo que, aprovechando mencionada situación, el español le preguntó que si consideraba ‘injusta’ la determinación por parte de la Liga Mx de no llamarlo al pasado All Star Game ante la Major League Soccer (MLS).

Nunca fue una de mis metas estar ahí, no lo tenía como muy presente y pensé que podía estar pero pues simplemente no fue así, creí que si iba a estar, tuve un gran año y creía que si iba a estar”.

Fue durante la realización de la primera edición de la eLiga Mx, cuando Ormeño saltó a la fama debido a su buena participación en el certamen virtual, además de las narraciones por parte del narrador Christian Martinoli y el comentarista y exfutbolista Luis García, de quien dijo estar consciente lo catapultaron a la fama:

Mediáticamente creo que ellos son los que me mostraron a la gente, hicieron en ese momento el boom mediático, todo eso ha influido para que las cosas se estén dando como se han venido dando, pero estoy seguro de que así es como tenía que ser y así es como tenía que pasar, son comentaristas muy importantes en el país y me dieron difusión y creo que hasta el día de hoy yo la he sabido aprovechar”.