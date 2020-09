‘Eres un futbolista redondo, una leyenda’, dice ‘Doctor’ sobre Montes; ‘Chapo’ le responde

León, Guanajuato.- En su columna de este martes, el ‘Doctor’ Luis García no se cansó de elogiar a Luis ‘Chapo’ Montes, calificando al jugador de León como una “futbolista redondo” y una “leyenda del futbol mexicano”. Por sus comentarios, Montes le respondió.

El ‘Doctor’ señaló que, pese a que han pasado los años, Luis Montes sigue “expresando su amor por la pelota de manera deliciosa”, ya que ‘Chapo’ tiene una zurda, añadiendo que con ésta, ha hecho obras de arte.

Eres un futbolista redondo, un jugador maduro, tienes 34 años, pero tu impecable madure no radica en tu edad, descansa en lo espléndido de tu juego”, escribió García Postigo.

El comentarista de Azteca Deportes también aseguró que ninguna jugada de ‘Chapo’ tienen desperdicio, ya que todas son con intención de “lastimar” al oponente.

¡AH NO, BUENO! ���� El elogio más grande que puede recibir un futbolista es ser ídolo de otro futbolista. @GarciaPosti y @Chapomontes10 ¡CRACKS! ¡PERSONAS GENIALES! pic.twitter.com/Jsmy4YgSFY

García Postigo recordó que ‘Chapo’ Montes tiene 9 años en León, desde 2011, destacando que pese al tiempo con la Fiera, al jugador no lo ha ablandado el tiempo, resaltando que cada año, el futbolista fortalece su espíritu y ha encontrado maneras de no entrar en el aburrimiento, así como de reinvención para seguir atento y vigente.

Eres una leyenda del futbol mexicano, no te has retirado y ya no dejaste un sonoro legado, primero sobre cómo maximizar las habilidades, y también de cómo se debe respetar una profesión”, detalló García.