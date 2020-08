Fernando Navarro confía en la victoria de León y ya apostó; ‘Me dicen mirrey’, cuenta

León, Guanajuato.- El futbolista de León, Fernando Navarro, fue entrevistado en Fox Sports MX y confía en que la Fiera gane a Cruz Azul y apostó con uno de los conductores. ‘Navarrito’ también contó que en varios equipos lo han visto como ‘fresa’ y por ello, lo llaman ‘mirrey’.

En plática con Jean Duverger y Beto Rojas, se tocó el tema del partido que tendrá León ante Cruz Azul en la cancha del estadio Olímpico Universitario, cuando el primer conductor lanzó la apuesta.

Para Beto Rojas, si gana León, se verá ‘guapísimo’ el conductor con la camiseta esmeralda.

Me late, a ver si no te cambias”, contestó Navarro a Duverger.

Fernando Navarro también señaló que si León pierde, cuando pague la apuesta, podrá ponerse una camiseta abajo para que no “le dé roña”, y cerró la apuesta.

Tras la apuesta con Jean Duverger, Fernando Navarro contó que, desde Atlante, ha sido considerado como un jugador ‘fresa’ y hasta lo han llamado ‘mirrey.

Que mirrey y de ahí no me bajan, esa es la verdad. En León, ‘Chapo’ no me baja de ahí, se la pasa arremedándome, ya es un chiste normal, que todos se ríen, hasta el profe se ríe”, declaró.