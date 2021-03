Nailea Vidrio celebra 18 años como reina de las redes

Nailea Vidrio celebra este miércoles 10 de marzo sus 18 años de edad, catalogada como una de las joyas del futbol femenil en México.

Además de trabajar en la cancha con el Club León femenil, la mediocampista tiene una "legión" de seguidores en Instagram y TikTok. Entre las dos redes, Nailea Vidrio tiene casi un millón de aficionados, con los que interactúa con fotos, videos y hasta bailes.

Nailea Vidrio es hija de Manuel Vidrio, exdefensa de las Chivas del Guadalajara, Toluca, Tecos, Veracruz y los Tuzos del Pachuca, éstos con los que levantó tres títulos.

Manuel además fue Seleccionado Nacional en el Mundial de Corea-Japón 2002 y jugó en la liga española con el Osasuna, de la mano de Javier El Vasco Aguirre, actual entrenador de los Rayados del Monterrey.

Se retiró en 2006 con la camiseta del Veracruz y actualmente vive en León, pues decidió acompañar a Nailea en su aventura con el León de la Liga MX femenil.

Sin embargo, Nailea no siempre pensó en dedicarse al futbol, pues otras pasiones como el modelaje eran las que le llamaban, pero al comenzar a entrenar se dio cuenta que lo que en verdad le apasionaba era la cancha.

“Fue muy raro porque nos acabamos de mudar a San Antonio, Texas, ahí fue donde mi papá quería poner su escuela, entonces decidí entrenar como un hobby porque yo no hacía nada de deporte y después dije: ‘Voy a intentarlo’, pero era malísima”, platicó Nailea en una entrevista para Fox Sports.

“Después de seis meses fui viendo una mejoría y me gustó, pero no era como que me voy a dedicar al futbol, fue como un año que estuve entrenando y ahí fue cuando dije: ‘Sí está padre y quiero dedicarme al futbol’”.