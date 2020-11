'¿Qué más quieres, Zermeño?': Afición exige que León siga en su estadio

León.- Cerca de 500 aficionados al León se dieron cita a las afueras del estadio Nou Camp, en donde dieron un cálido recibimiento a su equipo previo al choque ante Santos Laguna, correspondiente a la fecha 16 del torneo Guard1anes 2020.

Fue justo dentro de ese apasionado ambiente en donde los seguidores verdiblancos aprovecharon para enviar un claro mensaje al exdueño de la institución, Roberto Zermeño, pidiéndole que por favor que “Deje en paz al equipo que tanto le dio”.

“Ya fue mucho con Zermeño, ¿Qué más quiere? Él le va al León, entonces que nos deje en paz, si está viendo que el equipo va bien, que todos queremos verlo campeón, ¿por qué viene con sus problemas ahorita?”, comentó Humberto Méndez, quien formó parte del tremendo colorido.

Y es que luego de que la Fiera tuvo que ir a jugar a la cancha del estadio Victoria en Aguascalientes, algunos otros aficionados indicaron que no hay como ver jugar al León en su casa, por lo que esperan que no se vuelva a repetir un episodio similar.

“El León tiene que jugar aquí, esta temporada nos ha costado mucho no poder entrar al estadio y de por sí todavía se lo llevan, no es justo, ya no queremos más problemas así”, dijo Xiomara, de San Juan Bosco.

Mientras que Jorge Alberto Ornelas no se anduvo con rodeos y también dijo: “Lo menos que (Zermeño) pueda meterse con la gente y con el equipo, porque es del pueblo, que nos deje disfrutar, se lo vamos a agradecer”.

“Uno hace un esfuerzo en venir a verlos siempre y él con un solo dedo hace que el equipo se vaya”.

¿Quién es el culpable?

José Guadalupe Martínez ya no sabe quién es el culpable de la situación, pero pese a ello no deja de apoyar al León: “Zermeño, por favor, esperemos que no se vuelva a meter, queremos como afición y como equipo que nos respeten y que el equipo siga jugando en el Estadio León".

"Yo quisiera salir y ver una vez más al León campeón. Ya a estas alturas no sabemos a quién reclamarle, a Zermeño o a quién".

Finalmente un fiel seguidor a la Fiera pidió ser escuchado y exclamó: “Que se quede siempre aquí, no vemos necesidad de que se vaya a jugar a otro lado, queremos que deje en paz al equipo para que siga adelante, esperemos que ya sin ese problema seamos campeones”, dijo José Luis Guerrero

“Le pedimos al Gobernador que luche por el estadio y deseamos que pronto pueda venir la gente y disfrutar”.