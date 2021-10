¿Adiós a ‘¡La Fieeera!’? Raúl Orvañanos ve cerca su retiro de Fox Sports

Raúl Orvañanos, cronista estelar del Club León en la cadena Fox Sports México, acepta que su retiro de los micrófonos está más cerca de lo pensado, pues será tiempo de estar con su familia y cederle las narraciones a gente joven.

En entrevista con el canal de YouTube “Apuntes de rabona”, Raúl Orvañanos repasó su carrera como cronista de futbol, en una trayectoria ligada al Club León desde hace una década, cuando comenzó a narrar los partidos de la famosa “¡Fieeera!”.

Cuestionado sobre qué se diría a sí mismo si fuera más joven, Orvañanos respondió que seguramente pediría su retiro como profesional.

“Le diría al Raúl de hoy ‘Ya retírate’...”, contó el excomentarista de Televisa y quien ha narrado juegos del León desde la Liga de Ascenso, cuando Fox Sports le compró los derechos a Grupo Pachuca.

“Cada vez está más cerca (el retiro), es una realidad y me siento entero, pero cada vez está más cerca, entonces va a llegar una señal de que hasta aquí y entonces me voy a dedicar más tiempo a mi gente, porque desde los 18 años no he parado y los fines de semana nunca los he tenido. Ya les quito muchísimo tiempo a mis seres queridos”.