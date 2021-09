‘Chelís no me quiso en Puebla’, ‘Anduve de fiestero’; revela Ormeño con Werevertumorro

León.- En entrevista con Werevertumorro, Santiago Ormeño habló sobre sus inicios en el futbol mexicano, aceptando que llegó un momento en el que se la pasaba de fiesta y que José Luis Sánchez Solá ‘El Chelís’ no lo quiso Puebla.

Ormeño cuenta que a sus 24 años, probó suerte en Lobos BUAP, pero lo mandaron al segundo equipo, aceptando que estuvo a punto de ‘tirar la toalla’, pese a que su papá le dijo que no se rindiera, y comenzó a descuidarse.

Segunda otra vez, yo ya deprimidísimo, más a fuerza que nada; no que mi jefe me obligara. Yo descuidado, comencé de fiesterito, a ver qué poblanita; a tirar rostro. Tenía un roomie del equipo que me alborotaba, de fiestas buscando extranjeras”, declaró Ormeño.

Posteriormente, Ormeño pensó en estudiar en la Universidad, pero realizó una prueba en Club Puebla, entrenado por Enrique ‘Ojitos’ Meza, con Juan Reynoso de Auxiliar Técnico, donde fue uno de los elegidos.

En Puebla, Ormeño no era parte del equipo para la pretemporada, pero por una lesión de Lucas Cavallini, le pidieron que fuera a Acapulco para completar el equipo y fue registrado para jugar en Liga Mx.

En ‘La Franja’, Santiago Ormeño contó que Juan Reynoso era muy exigente, ‘lo traía de encargo’ e incluso ‘le leyó la cartilla’ en varias ocasiones, pero aceptó que ha sido de las personas que más le ha ayudado a crecer.

Santiago Ormeño contó que, tras la salida de Enrique Meza y Juan Reynoso de Puebla, llegó José Luis Sánchez Solá ‘El Chelís’, quien no lo quiso en ‘La Franja’.

Llega el Chelís, estaba lesionado del empeine, no pude entrenar el primer mes. Llegué con el Chelís al primer equipo, no me pelaba mucho, jugué en Copa, nunca me metió en Liga. Acabando el torneo, ‘El Rambo’: ‘Chelis no te quiere, te vas a tener que ir’”; contó Ormeño.