Adrián Martínez es el nuevo DT del León femenil: ‘Iremos por la calificación’

Adrián “El Grande” Martínez, exportero profesional, es el nuevo entrenador del Club León femenil, en sustitución de Scarlett Anaya.

Martínez ya comenzó a trabajar con la plantilla y este jueves fue presentado en La Esmeralda, la nueva casa club de la Fiera, junto a Rodrigo Fernández, vicepresidente del Club.

“Le he dicho a las jugadoras que vayamos por la calificación. La directiva no me lo ha pedido, pero vengo de cero”, lanzó Martínez en su presentación.

Se trata de una vuelta de tuerca al proyecto de las Fieras, pues Scarlett Anaya fue la primera entrenadora en la historia del equipo. En los dos torneos de 2021, las Verdes no pudieron clasificar a Liguilla y acumularon casi 20 derrotas en 14 juegos.

Ahora Adrián Martínez pretende replicar el estilo de juego del León varonil, que ha dominado el futbol mexicano en los tres años recientes, con tres finales y un título.

“Nada me gustaría más que la femenil tuviera la esencia del León Varonil de la última década. Es un ejemplo para los que estamos. Vamos empezando, pero por supuesto que es una de las intenciones, el seguir el ejemplo en lucha, en garra, obviamente guardando proporciones”.

Martha Cox saldría del León femenil

La primera tarea de Martínez y de Scarlett Anaya en su nuevo puesto es definir quién ocupará la plaza de extranjera, pues la panameña Martha Cox está en veremos.

“Martha tiene un tema personal y estamos por definir qué pasa con ella”, comentó Rodrigo Fernández.

Adrián Martínez será acompañado por José Luis Santillán como auxiliar y el cuerpo técnico se completará con gente de confianza del Club León.