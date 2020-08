Ángeles Martínez apunta a la titularidad en La Fiera Femenil

León.- La Fiera se reforzó como pocas veces se había visto en su andar por la Liga MX Femenil, pero será el próximo 17 de agosto, en su debut en el Guard1anes 2020, cuando se verá si estos fichajes podrían dar buenos resultados.

Ángeles Martínez prefirió ser cautelosa y dejar que las acciones en la cancha hablen por sí solas. León ha estado entrenando a conciencia y preparando el duelo ante Tijuana, el primero del semestre en el que tendrán que hacer que su labor pese.

Quien aseguró que ya conociendo el calendario del nuevo semestre, el resultado que obtengan en esta primera fecha será clave, pues marcará la pauta en un torneo en el que espera sumar una mayor cantidad de minutos.

Martínez fue quien protegió el arco felino en los últimos dos partidos del Clausura 2020, y si bien la competencia con Itzayana González será feroz pues ésta fue la titular en los primeros siete duelos, la guanajuatense espera que lo hecho el semestre anterior influya en la decisión de Everaldo Begines.

“Desde que llegué he trabajado, no he bajado los brazos, platiqué con el profe para ver qué me faltaba, qué tenía que hacer para tener minutos en el once titular. Se habló, se trabajó, en su momento Itzayana hizo un buen papel, era la que trabajaba mejor para él, Se me dio la oportunidad en los últimos dos juegos y espero que el trabajo que estoy haciendo sea lo necesario para su once inicial para poder iniciar como titular”, concluyó la arquera