Begines confía en que Claudia Cid pueda estar lista para el juego ante Rayadas

León.- La Fiera necesitará toda la ayuda que sea necesaria para enfrentar a Rayadas en la Liga MX Femenil la próxima semana, y ello incluye a Claudia Cid, su capitana y quien debido a una lesión en el tobillo tuvo que abandonar el duelo ante Pachuca al 69' de acción.

Horas después del último enfrentamiento de las Verdes en el Guard1anes 2020, todavía no existe un diagnóstico que determine si la zaguera podrá reincorporarse a los entrenamientos con normalidad, aunque Everaldo Begines confía en que así pueda ser.

“Al final fue el tobillo que lo trae un poco dañado, hay que tratar de valorar en la semana qué es lo que tiene, ojalá se recupere porque es una jugadora importante para nuestro grupo, tratar de que estemos completas contra Monterrey”, señaló el timonel luego de la derrota ante las Tuzas.

De no poder recuperarse, el del próximo lunes sería el tercer partido que Cid se perdería luego de llegar a León la temporada pasada, pues cabe recordar que no tuvo minutos en la primera fecha ni en la séptima del Clausura 2020.

Ésta sería una baja muy sensible no sólo en la zona baja felina sino en general en la oncena titular, sobre todo con un partido tan complicado en puerta que obligará a León a corregir algunos detalles para no sumar una nueva derrota.

De las caídas se aprende ����



¡Y de esta como equipo nos levantamos!



¡DALE LEÓN! �� pic.twitter.com/lbXcyb2K8P — Club León Femenil (@clubleonfemenil) August 25, 2020