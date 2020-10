"Cerrar bien el torneo tiene que ser por orgullo", aseguró Salvador Bravo

León.- Más que el funcionamiento, Salvador Bravo aceptó que está más interesado en conseguir ya los resultados que le permitan a La Fiera cerrar con dignidad el Guard1anes 2020 de la Liga MX Femenil.

A cuatro partidos del final del semestre, las Verdes ya no tienen posibilidades de acceder a la “Fiesta Grande” del circuito femenil, pero obtener un buen resultado y ponerle fin a la racha de nueve partidos sin victoria sigue siendo un motivo para continuar.

“Yo prefiero jugar mal y ganar, que jugar bien y no obtener los puntos a favor (...) lo único es encontrar la forma, he jugado bajo un sistema que considero que le viene bien al equipo, pero quizá un cambio de sistema vendría bien”, señaló el timonel del cuadro esmeralda luego de la derrota sufrida ante Gallos.

Las cifras y los últimos resultados no son alentadores, aún así, Bravo encontró detalles a rescatar en el choque realizado en Casa Club, tales como la actitud y esfuerzo del equipo que nunca pensó en bajar los brazos pese a los goles recibidos.

“Tenemos que analizar cómo plantearnos las cuatro jornadas que quedan porque el equipo se está matando. No me preocupa la actitud porque veo que se matan en la cancha, pero tenemos que encontrar la fórmula porque con el esfuerzo no nos está alcanzando”.