León Femenil se ‘crece’ al visitar a Chivas: ‘No somos menos que nadie’

Este domingo el Club León Femenil se enfrentará a las Chivas del Guadalajara, conjunto que marcha cuarto y que es uno de los que mejor futbol plantean en el torneo Guardianes 2021, pero la esmeralda Sonia Vázquez no se achica.

En rueda de prensa virtual, la mediocampista del León femenil se dijo comprometida con hacerse de tres nuevos puntos, por lo que se concentra en ganar ante Chivas:

“Es un partido que se tiene que jugar al tú por tú, con toda la intención de ganar. Ni por la cabeza nos pasa que Chivas sea más que nosotros, al contrario, creemos que no estamos por encima de nadie, ni nadie está por encima de nosotros”.

Conoce bien al rival en turno: “Yo veo a Chivas con mucha intensidad, nosotros queremos contrarrestar con velocidad y sobre todo con la posesión del balón, nosotras con las ganas de manejar el partido y proponer, es nuestra intención el domingo”.

El Club León Femenil busca meterse a liguilla.

León femenil quiere Liguilla

Pese al más reciente resultado adverso, ante Tigres, tanto ella como sus compañeras no bajan los brazos: “El equipo está motivado por los puntos que nos vamos a jugar, por sumar, por mantenernos constantes. Lo que nos va a determinar muchísimo esos tres puntos es la intensidad y el orden dentro de la cancha”.

Enfrentarse a Chivas tras una derrota les hace ver sus errores y aprender de ellos: “La derrota ante Tigres nos deja aprendizaje, es una historia pasada, ese día se quedó ahí, ahora el partido contra Chivas es otra historia también, tenemos que enfocarnos en este partido, estamos totalmente convencidas de lo que podemos hacer”.

Finalmente reconoció que luego de la salida de importantes figuras rojiblancas, las Chivas son un plantel basto al que habrá que jugarles de la mejor manera:

“Yo no dudo en la capacidad del plantel de Chivas claro se le fueron jugadoras importantes, pero siento que es un plantel completo, referente a eso es algo de lo que no podemos demasiada atención dentro del plantel lo que buscamos es trabajar nuestro partido”.

Desde el León femenil aspiran a la Selección Mexicana

Luego de que Mónica Vergara, directora técnica de la Selección Mexicana no tomara en cuenta a ninguna de sus compañeras, señaló: “Yo no dudo en que Mónica (Vergara) voltee para este plantel, cada vez hay más competencia en la liga, en lo individual quizás niveles más altos, también los resultados en lo grupal también influyen, pero yo no dudo que este plantel esté en la mira de ella y que pronto podamos estar allá”

Además indicó que se avanza en el futbol femenil al permitirse que el Tri juegue sus partidos de local en el emblemático Estadio Azteca:

“Estoy muy feliz de que ahora podamos tener la posibilidad de jugar en ese recinto, nos están dando un privilegio muy grande, nos están haciendo parte no sólo del futbol femenil si no también mexicano” .

Actualmente Vázquez ha sido siete veces titular en la misma cantidad de partidos con la Fiera, siendo un referente en el equilibrio del esquema de Scarlett Anaya.