“No conseguimos algo de lo que merecimos”. Martínez lamentó el empate ante Necaxa

El Club León Femenil mostró chispazos de calidad ante Necaxa así como una clara idea de juego, aspectos que motivan a Adrián Martínez pero no desaparecen la frustración que siempre genera un empate luego de saber que se pudo haber conseguido más.

Verdes y Centellas dividieron unidades en la jornada 8 de la Liga MX Femenil, esto producto de la desesperación de un equipo que dominó en el primer lapso pero no logró encontrar la clave para reflejar esa superioridad en el marcador.

Martínez se dijo frustrado por el resultado conseguido, aunque aseguró que no tiene ningún reproche contra las 11 jugadoras que envió al terreno de juego, pues sabe que cada una se dejó la piel en la cancha.

“Me voy un poco frustrado pero vendrán más fechas (...) en el segundo tiempo nos empezó a ganar (la desesperación), quisimos convertir de cualquier forma y eso nos perjudicó, con el ímpetu, Necaxa nos emparejó, el duelo se me hizo sucio, no me gustó, las noté precipitadas, con mucha imprecisión, queriendo hacer bien las cosas pero sin esa calma. Aun así no tengo nada que reprocharles, es un equipo de garra”.