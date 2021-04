“Ahora que se gana en casa, nos pega que no se vean los juegos”, dice Scarlett Anaya

El Club León Femenil jugó su último partido como local del Guard1anes 2021 y el resultado no decepcionó, y aunque el juego no se transmitió por televisión, eso no disminuyó el profesionalismo de las dirigidas por Scarlett Anaya.

Pese a la nula posibilidad de clasificar a la Liguilla del actual semestre, La Fiera venció a Puebla, hiló su segundo triunfo consecutivo y escaló al lugar 12 de la tabla general, un objetivo que su entrenadora había establecido debido a que jugaban sus últimos partidos en casa.

“La idea es que las jugadoras agarren confianza y crean en el proceso y en el sistema, para nosotras era importante esta victoria (...) El hecho de terminar el torneo con los tres puntos en casa era importante, lo platicamos en la semana y era fundamental irnos con esas dos finales, eran fundamental en la confianza el sumar estos seis puntos”, señaló Anaya.

Anaya en la conferencia de prensa luego del triunfo ante Puebla | Foto: Captura de pantalla

Desafortunadamente, ni la victoria ante San Luis de la semana anterior ni la del lunes ante las poblanas contaron con transmisión televisiva; un aspecto que la entrenadora lamentó pero que espera cambie en el siguiente semestre.

“Anímicamente nos pega que la gente no pueda ver los juegos, sobre todo ahora que se gana en casa, que era nuestro último partido, lo platicamos en el vestidor pero quedamos en que eso no puede interferir en la parte profesional. Lo transmitan o no, tenemos que hacer un buen juego, se trabaja en la semana para ganar. Esperemos que la temporada que viene se pueda contemplar esa parte y nos apoyen”.

El Guard1anes 2021 en la Liga MX Femenil está a sólo una jornada de terminar, y para cerrar, el conjunto esmeralda visitará el domingo la cancha del Olímpico Benito Juárez para medirse a Juárez en su último duelo de la campaña.