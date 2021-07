“En León he encontrado mi lugar, es el club para mí”, confesó Anisa Guajardo

En el Club León no sólo encontró un lugar donde explotar todo su potencial, también un sitio que le ha permitido sentirse en casa y más cercana a sus raíces mexicanas, de las que Anisa Guajardo se siente orgullosa.

“León es el club para mí”, aseguró la experimentada delantera y quien llegó a reforzar la plantilla de La Fiera rumbo al Apertura 2021, torneo en el que en palabras de Guajardo, el equipo verdiblanco tendrá esa “chispa” que le estaba faltando.

Son estos detalles, además del interés no sólo futbolístico sino personal que mostró Scarlett Anaya cuando León decidió ficharla, lo que ha emocionado a la delantera verdiblanca, ansiosa por portar una camiseta que la ha hecho sentirse en casa.

“Estaba buscando un hogar donde pudiera verme a tope como futbolista y creo que lo encontré en León . Creo que es el club para mí (...) Scarlett ha sido la primera entrenadora que quiso conocerme como persona antes de ingresar al equipo, esos detalles significan mucho para mí, no lo he vivido con ninguna entrenadora y por eso siento que en León he encontrado un lugar, espero quedarme”, agregó la jugadora felina.

Nacida en Fresno, California, Anisa tiene la nacionalidad estadounidense pero también la mexicana y es de ésta última de la que se siente particularmente orgullosa pese a que estuvo fuera del país durante un tiempo.

“Como mexico-americana, siento orgullo por esa parte mexicana, aquí me siento en casa y no sólo es el futbol sino la cultura, me siento más cercana a mis raíces, he estado lejana de ellas pero me da gusto sentirme más mexicana, eso hace que todo lo que hago aquí valga la pena, veo el orgullo que me da mi familia, eso es lo más importante para mí, me quiero quedar y espero que también México me quiera aquí”, señaló con gran emoción.