Blanca Muñoz con ‘motivación al tope’ en el León Femenil

Será este lunes seis de septiembre cuando el Club León Femenil regrese a las actividades en la búsqueda de tres nuevas unidades que le permitan seguir sumando posiciones en el presente torneo Apertura 2021, por lo que la mediocampista Blanca Muñoz resaltó que el plantel Esmeralda se encuentra con los ánimos a tope.

Y es que, tras el primer triunfo en calidad de visitantes ante Bravas de Juárez, las verdiblancas recibirán la visita de Xolas de Tijuana, rival al que buscarán derrotar en la cancha del estadio León. Al respecto Muñoz indicó:

El buen resultado se debe al trabajo que hemos estado haciendo esta semana, después del partido de Santos la verdad que tenemos los objetivos muy claros, ahorita la mentalidad la tenemos a tope y vamos a trabajar para llegar al octavo lugar para buscar la liguilla”.

Y enfatizó: “Físicamente, mentalmente y técnicamente me siento muy bien, me llevo preparando desde hace mucho tiempo para esta oportunidad que me están dando, me siento muy bien, al equipo igual lo veo muy bien, muy concentrado, muy conectado, la actitud nos cambió demasiado para este partido (Vs Juárez)y pues todo los refuerzos que llegaron lo hicieron para darle un nuevo giro al equipo y la verdad las veo muy bien”.

Muñoz durante el pasado G2021.

En cuanto al rival en turno, dijo:

El rival cuenta mucho, pero la verdad ahorita estamos muy convencida de que vamos a ir a pelear esos tres puntos, lo fundamental es ir a sumar de a tres, estamos muy unidas y vamos a ir a pelear”

Sueña con más llamados al Tri

Luego de ser parte de la Selección Mexicana Sub17, Muñoz habló de sus más recientes llamados en el conjunto Tricolor y señaló

Blanca Múñoz contenta de representar a México.

“Muy feliz, detrás de mi hay muchísimas personas más que me han apoyado para llegar ahí (Selección Mexicana), Scarlet (Aanya) me da la confianza me pone muy feliz que todas mis compañeras me estén apoyando, en selección se aprende muchísimas cosas, mucha mas experiencia espero poder llegar a aportar y seguir sumando entonces la verdad me siendo muy feliz”.

