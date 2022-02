“Estamos hartas de los malos resultados”: Dani Calderón

La goleadora del Club León Femenil, Daniela Calderón, habló fuerte sobre la situación por la que atraviesa el conjunto Esmeralda y apoyada por el más reciente triunfo en donde tuvo oportunidad de lucirse y marcar ante Querétaro, envió un claro mensaje a la afición verdiblanca.

Este miércoles en rueda de prensa en La Esmeralda, la jugadora señaló:

Yo creo que ya todos estamos en esta misma línea de lo que somos capaces de hacer, ya era justo, muchas de las que llevamos más tiempo, ya estamos un poco hartas de estos malos resultados y de todo lo que se habla de nosotras, la gente no ve los entrenamientos, solo habla por ver los partidos, pero no conoce todo el esfuerzo y sacrificios que hacemos, yo creo que eso fue lo que nos hizo decir ya basta”.

A pesar de conseguir el primer triunfo en la campaña, indicó: “No es como tener la varita mágica, definitivamente no es eso, pero ya logramos este clic el cuerpo técnico con las jugadoras, en lo personal siento que el hecho de sentirnos ahora sí cómo jugadoras profesionales en el aspecto mental si te da este plus, sí ayuda, te pone un escalón por arriba”.

Calderón quien hace un año se graduó como comunicóloga en León, aceptó tener un gran arraigo por la ciudad zapatera y por ello gusta de defender con orgullo sus colores:

He decidido quedarme en León por lo que me han inculcado como institución, además ya llevo viviendo aquí en la ciudad uno siete años me siento muy identificada con la ciudad con los colores y yo reitero mi compromiso está aquí, por eso acabo de renovar contrato con la institución”, concluyó.