El mejor ‘gol’ de Dani Calderón: Capitana y nueva licenciada

Recientemente titulada como Licenciada en Ciencias de la Comunicación, la capitana del Club León Femenil, Daniela Calderón, resaltó justo la comunicación en el plantel verdiblanco.

“Para mí es un logro que me costó mucho trabajo conseguir, pero ya tengo terminado ese ciclo, lo considero parte fundamental de nuestra vida porque bien sabemos que el futbol se nos puede terminar en cualquier momento. Siempre vi mis estudios como Plan A o mi prioridad”, contó la jugadora profesional.

“Me pone muy feliz, es motivante para mí que la gente sepa soy licenciada, que si se duda en estudiar, se puede combinar. No será nada fácil, pero es algo muy bonito que al final de todo esto, que puede traer muchos frutos a futuro”.

Contenta por un triunfo más en su vida, Calderón explicó el énfasis que pone cada que platica con sus compañeras para saber explotar bien el tema comunicativo y también mejorar en la cancha:

“Este tema es fundamental. Más que comunicarnos, es buscar la comunicación asertiva. Es muy diferente si tú dices algo por decirlo a mejor decirlo asertivamente. Hemos trabajado mucho ese tema de la comunicación, todos los entrenamientos, eso nos ha ayudado mucho a mejorar, incluso antes de decir escuchas piensas y después lo dices, siempre lo he tratado de comunicar de la mejor manera”

Con base en lo anterior aceptó que en ocasiones existen errores que ya trabajan en corregir: “Todo recae en la comunicación, ha habido una comunicación errónea, en el momento crítico uno no dice lo que piensa, pero después uno se pone a pensar que no fue la manera adecuada, estos partidos que se vienen, nos servirán para corregir también esos detalles”.

En cuanto al próximo rival en turno, como es Mazatlán, indicó: “Mazatlán es un equipo que viene muy motivado, van a querer a sacarnos puntos, son cinco puntos de diferencia en la zona media muy peleada, debemos plantear en primera un partido muy ordenado, partir del orden, buscar ser ofensivas sin perder la concentración atrás”.

Y analizó el partido anterior en el que cayeron ante Chivas:

“Todos los partidos son una final para nosotras, a Chivas no las vi como si fueran superiores a nosotras, más bien no hicimos lo que teníamos que hacer, honestamente pudo ser mayor para nosotras, los goles caen por errores nuestros y es importante corregir”.

Centra su atención en mejorar de cara a cada compromiso: “Todo el torneo siempre he sido muy autocrítica yo si soy mucho de terminar el partido volver a ver el partido y ver q hice mal para corregirlo, en este torneo me he mantenido en una línea, pero siempre sobre la misma constante claro que me gustaría siempre estar en la cima, pero lo importante es nunca estar abajo”.

