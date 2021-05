¡A cerrar con broche de oro! La Fiera Femenil visitará a Juárez buscando cerrar con victoria

La cancha del Olímpico Benito Juárez enmarcará el cierre del Guard1anes 2021 para el Club León Femenil, que ante las Bravas, intentará finalizar el semestre con tres triunfos de manera consecutiva.

El semestre, cuya fase regular terminará este fin de semana, fue complicado para las Verdes que iniciaron un nuevo proyecto bajo las órdenes de Scarlett Anaya y los resultados no fueron los mejores al inicio.

El equipo, no obstante, se ha visto mejor en las últimas semanas y ello ha sido clave en la obtención de dos victorias consecutivas en casa que han llenado de motivación a un plantel que podría cambiar mucho para el torneo siguiente.

Como lo ha comentado Anaya, el duelo de este domingo ante la escuadra fronteriza de Ana González será clave no sólo para cerrar de buena forma el actual semestre, sino también para definir los nombres de las jugadoras que de acuerdo con su labor y entrega, merecerán vestir la camiseta verdiblanca un torneo más.

“Creemos que en cada partido se tienen que dar la oportunidad de decidir si nos quedamos con ellas o no. Ya les dije que no me voy a tentar el corazón, me quedaré con las jugadoras que estén comprometidas, que sean profesionales y que sientan los colores”, aseguró la entrenadora.