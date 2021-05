Inicia la reestructuración de La Fiera Femenil

De manera oficial, el Club León Femenil ha reportado cinco bajas desde que finalizó su participación en el Guard1anes 2021, aunque éstas podrían no ser las únicas de cara al siguiente semestre de la Liga MX Femenil.

Compromiso, disciplina y esfuerzo, esas son las cualidades que Scarlett Anaya reforzará en su plantilla y las cuales quizá no encontró en jugadoras como Sanjuana Muñoz, Joselyn De La Rosa, Dariana Rubio, Lucero Cuevas y Esmeralda Verdugo, que no continuarán con el equipo.

“Ya les dije que no me voy a tentar el corazón, me quedaré con las jugadoras que estén comprometidas, que sean profesionales y que sientan los colores (...) Uno las apoya, pero se tienen que ganar el lugar”, aseguró la timonel antes de que el torneo terminara.