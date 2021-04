¿Quién se queda y quién no?, eso lo decidirá Scarlett Anaya en el cierre del torneo

La oportunidad de clasificar a la Liguilla ya se le escapó de las manos al Club León Femenil, sin embargo, la exigencia aumentará en los últimos duelos del Guard1anes 2021 pues el puesto de cada una de las integrantes del plantel está en juego.

“Claro que me van a servir (estos últimos juegos) para saber quién se queda y quién no”, aseguró Scarlett Anaya, entrenadora del equipo esmeralda y quien dejó de lado el discurso del proceso que atraviesa el equipo.

La situación no era para menos pues el lunes, en tan sólo media hora, las Verdes ya perdían por marcador de 2-0 y en casa, resultado parcial que enfureció a la timonel quien no dudó en poner las cartas sobre la mesa para los dos últimos encuentros que le quedan al equipo en la Liga MX Femenil.

“Creemos que en cada partido se tienen que dar la oportunidad de decidir si nos quedamos con ellas o no, uno las apoya pero se lo tienen que ganar. Ya les dije que no me voy a tentar el corazón, me quedaré con las jugadoras que estén comprometidas, que sean profesionales y que sientan los colores”, aseguró Anaya.