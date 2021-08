“Siempre he sido una líder dentro y fuera de la cancha”: Marta Cox

Concentrada junto al Club León Femenil para volver a sumar de a tres en la Liga Mx Femenil, la jugadora panameña Marta Cox detalló la manera en la que se ha venido sintiendo desde su llegada al futbol mexicano en la que se ve como una líder.

Por lo pronto ya logró marcar su primer tanto en México, que si bien no contó debido a que de último momento el balón que cobró vía penal, tocó la espalda de la guardameta Mariana Zarraga del Mazatlán FC, la panameña sabe que su calidad pudo verse dentro del terreno de juego.

Siempre he sido líder dentro y fuera de la cancha, siempre he sido recta en mis cosas, siempre he tratado de que mis equipos caminen por el camino del bien, he entrado pocos minutos y he demostrado mucho, espero se me siga dando la oportunidad sé que me la tengo que ganar en cada día y en cada entrenamiento”.