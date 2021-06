Con las Fieras, mejor refuerzos y resultados que presentaciones ingeniosas

Nos tenemos que conformar con presentaciones ingeniosas y emotivas a falta de un proyecto deportivo sólido para el Club León Femenil.

La estratega de Las Fieras, Scarlett Anaya, lleva sólo seis meses al frente de la institución y si bien es poco tiempo, la realidad para el club no pinta nada bien de cara al próximo torneo.

El futuro del Club León femenil no se ve claro

Para comenzar, la gran cantidad de bajas de jugadoras ha sido una constante en el club. Apenas se lograba consolidar un proyecto sólido cuando su anterior director técnico, Everaldo Begines, abandonó el proyecto, con todo y que “logró sacar la mejor versión de nosotras”, decían las jugadoras.

A la salida de Begines se integró Scarlett Anaya a la dirección técnica y a seis meses, el futuro del proyecto no se ve claro.

Al momento se han dado ocho bajas de jugadoras, entre ellas algunas de sus referentes que han estado desde el inicio del club: Sanjuana Muñoz, Denisse Valdez, Dariana Rubio, Itzayana González, Esmeralda Verdugo, Claudia Cid, Joselyn de la Rosa y Lucero Cuevas.

Como refuerzos para la siguiente temporada solo se han anunciado a cuatro jugadoras, tres de ellas provenientes del club hermano Pachuca: Berenice Muñoz, Anisa Guajardo, Wendy Regalado y Liliana Hernández, la última llega proveniente de Mazatlán.

No es que falte intención de crecer por parte de las jugadoras, es más bien falta de claridad del propio futuro del equipo.

Buscan mejores opciones

Hace un par de años hablábamos de temas de precarización laboral con la división femenil. Hoy probablemente no están muy distantes de aquella realidad. Este es uno de los principales motivos por el cual las jugadoras deciden partir a un club donde las condiciones laborales sean mejores.

A eso se suma la llegada de Anaya, que si bien no es inexperta, en su periodo al frente del club han sido pocos los destellos de buen futbol.

No es por echar culpas, la realidad es que el gran problema en León sigue siendo la falta de intenciones del club de invertir y apostarle a la Liga Femenil. Como consecuencia, un equipo armado sin fichajes “bomba” o jugadoras que puedan revolucionar el estilo de juego.

Por el contrario, han decidido ir por las jugadoras que pertenecen a la selección sub 17 del club, que no está mal, pero la preparación y la exigencia en la Liga MX Femenil no es la misma.

Quizá aún es pronto para hablar del próximo torneo, pero la realidad de la situación es preocupante para toda la afición que las quiere ver de nuevo en la liguilla.