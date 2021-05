Scarlett Anaya fue clara: “Necesitamos profesionalismo en las jugadoras”

Pese a los resultados, el Club León Femenil se ve distinto para Scarlett Anaya, quien está convencida de que el profesionalismo es necesario para mejorar el camino de la institución en la Liga MX.

Cinco triunfos, dos empates y 10 derrotas, ese fue el camino del conjunto esmeralda en el Guard1anes 2021. Uno lleno de aprendizaje para la entrenadora que dirigió su primera campaña en la división profesional.

“Se hizo una retroalimentación con la directiva, éste no era el objetivo que se planteó en un inicio, el hecho de no clasificar me deja un mal sabor de boca pero también una gran experiencia, el aprendizaje de que tenemos que trabajar partido por partido”, dijo Anaya luego de la derrota ante Juárez.