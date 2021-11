“Nos hemos topado con muchas barreras”: Scarlett Anaya

Un torneo más terminó para el Club León Femenil, en el cual las Esmeraldas no lograron el objetivo de regresar a una Liguilla y lamentablemente para su causa terminaron por ocupar los últimos lugares de la clasificación.

Al término del más reciente descalabro ante América por 4-1, la directora técnica de las Fieras, Scarlett Anaya, señaló:

El primero (torneo) era una ilusión el poder calificar y en este segundo igual, pero nos hemos topado con muchas barreras, pero no me voy con un sabor amargo, lo platicamos dentro del vestidor y hay mucho aprendizaje y es con lo que me quiero quedar”.

Fue cuestionada sobre el ambiente que se vive al interior del plantel, preguntando específicamente si debido a los resultados las propias jugadoras habían pedido su destitución, a lo que señaló: “Me he acercado con ellas, les he preguntado, nunca me han externado una cosa negativa, esperamos poder seguir con el proceso”.

En caso de seguir, Anaya ya tiene en mente que líneas busca reforzar: “Sería la parte ofensiva con Victoria (Swift) hemos mejorado, tanto en la media como en la delantera. No nada más buscaríamos traer una o dos, empezar a implementar esa parte donde la gente de experiencia pesa lo vemos con Cox (Marta), para nosotros es fundamental traer refuerzos con experiencia”

Finalmente brindó su opinión sobre la panameña Marta Cox, de quien destacó:

Es una jugadora muy desequilibrante, suma al grupo a la parte que desequilibra al rival, jugó con balón y sin balón y genera peligro, sabemos la calidad que tiene, se nota, lo demuestra”.

León femenil romperá filas y pensará en replantear objetivos para el próximo Clausura 2022.