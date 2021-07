Selena Castillo quiere trascender con León Femenil

Luego de la derrota del pasado lunes ante los Tigres de la UANL, el Club León Femenil se mentaliza en obtener sus primeros tres puntos cuando enfrenten a Chivas, duelo que resulta ser más que importante para la institución esmeralda.

Selena Castillo habló de la importancia de mencionado choque, señalando:

Me comentaban que contra Chivas y Pachuca se ponen buenos, no sé si se les pueda llamar Clásicos, pero me gusta mucho esa intensidad con la que se juegan esta clase de partidos”.