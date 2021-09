“Las derrotas nos ayudan a pulir nuestros errores”: Daniela Calderón

Con ocho juegos desarrollados con el Club León en el presente torneo Apertura 2021 de la Liga Mx Femenil, Daniela Calderón sabe que no es momento de que el ánimo decaiga al interior del plantel Esmeralda y acepta que las derrotas llenan de aprendizaje el seno verdiblanco.

La ‘Comunicóloga’, Calderón, habló en rueda de prensa virtual y dentro de todo dejó en el pasado los malos resultados, rescatando lo mejor para el equipo:

No podría hablar por todo el equipo, en lo personal aprendes más de una derrota, porque cuando ganas piensas que hiciste todo bien, pero cuando pierdes, los errores se acentúan como tal, es importante como equipo que el ánimo no decaiga”-

Y enfatizó: “El equipo está trabajando sobre la misma base, sabemos que no ha sido el mejor inicio, pero nuestra metodología no cambia, estamos enfocadas a lo nuestro lo que nos importa somos nosotras como tal y estamos trabajando con la intención de sacar los tres puntos”.

En cuanto al tema de goles, Calderón resaltó: “Hemos trabajado mucho el aspecto defensivo que nos ha costado durante estos partidos, pero se trabaja mucho igual lo ofensivo, a final de cuentas es un trabajo grupal que se trabaja día a día y hay muchos factores que si los trabajamos y puliendo nos van a dar los resultados”.

En cuanto a sus compañeras que han apoyado en ofensiva, dijo:

Anisa (Guajardo), Martha (Cox), me han estado rotando, he jugado de volante de nueve de enganche y me gusta tener esa versatilidad en el campo, se nos han dado los goles y han sido del trabajo que se hace de media cancha en adelante”.