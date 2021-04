León femenil quiere cerrar de la mejor manera el torneo y para la última jornada enfrentará a las Bravas de Juárez.

Naile Vidrio en conferencia de prensa destacó que ahora trabajan para enfrentar este partido importante más que nada de orgullo ya que conseguir un boleto para liguilla es muy difícil.

Las Felinas están concentradas en poder salir victoriosas contra las Bravas y sobre todo cerrar de la mejor manera el torneo.

Naile se siente muy feliz con León, sobre todo por el aspecto de tener minutos y poder aportar con anotaciones.

“Estos agradecida con los entrenadores y la oportunidad que me han dado, estoy muy feliz con lo logrado en el club, estoy muy feliz por hacer goles con el equipo, estoy contenta con todo eso”

Aunque no pudieron entrar a liguilla, este torneo ha servido de muchas enseñanzas para las Felinas.

“Este torneo nos dejó como enseñanza que no todo es el talento, es más lo mental, si no esta bien las cosas no van bien, fue difícil adaptarse a un estilo de juego, fueron entrenadores diferentes, nos costó la adaptación, despertamos tarde lamentablemente, tardamos en reaccionar, pero ya pensaremos en lo mejor para el siguiente torneo”