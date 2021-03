Scarlett Anaya acepta alarma por goleadas sobre las Fieras

Aunque el discurso de Scarlett Anaya no cambió mucho después de la derrota ante Chivas, sí admitió su preocupación por el desorden que ha caracterizado a la línea defensiva esmeralda, en la que concentrará sus esfuerzos previo al siguiente duelo contra Mazatlán.

El Club León ha recibido nueve anotaciones en los últimos dos partidos que ha jugado en la Liga MX Femenil, producto, en parte, de una zaga que aunque trabajó bien en palabras de la entrenadora, podría haber entrado en pánico después del primer gol del Rebaño Sagrado.

“Si no tengo una línea defensiva ordenada no es posible trabajar, tengo que partir de ahí, (esa zona) es la que me preocupa más y en la que hemos dejado de hacer cosas (...) hubo mucho desorden y tuvimos una buena semana, trabajamos bien pero no esperábamos este resultado”, señaló la entrenadora esmeralda.