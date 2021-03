‘No nos podemos desesperar’: Scarlett Anaya confía en la reacción de las Fieras

Las esmeraldas del Club León femenil confían en entrar a la Liguilla.

Pese a la derrota por 2-1 ante Mazatlán, Scarlett Anaya aplaudió y reconoció el trabajo de sus jugadoras, sabiendo que fueron superiores.

“En el primer y segundo tiempo fuimos superiores... el futbol es de goles, ellas las metieron y nosotros tuvimos oportunidades, pero no pudimos anotar”, platicó la estratega del club León Femenil tras el duelo en el Nou Camp.

Eso sí, Scarlett sabe que tiene que mejorar el equipo si quiere entrar a Liguilla.

Ahora, Anaya confía en la reacción, pese a que suman tres derrotas consecutivas.

“Son partidos muy importantes los que vienen, pero no me preocupo del rival, me preocupo de mi equipo. Vamos paso a paso, ya pensamos en el siguiente partido y en buscar estar al tú por tú y sacar los tres puntos”.