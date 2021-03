Las Fieras quieren al Mazatlán de ‘escalón’

León ha tenido duelos complicados ante equipos que se encuentran en la parte alta de la clasificación general, pero este lunes, ante Mazatlán que ha tenido un arranque similar, tendrá un respiro para recomponer su camino en el Guard1anes 2021.

En el Día de la Mujer, la Liga MX Femenil tendrá un total de cuatro duelos con los que demostrará la lucha de las mujeres mexicanas por hacerse de un espacio en el deporte profesional, el de La Fiera entre ellos.

Con el Estadio León como escenario, el cuadro de Scarlett Anaya buscará regresar a la senda de la victoria, algo que le ha costado en los últimos tres partidos y, sobre todo, en los últimos dos, en los que recibió nueve duros golpes.

La zona defensiva, sin duda, es la principal cuenta pendiente de la entrenadora felina y la cual, en palabras de la propia entrenadora, necesita un trabajo más específico si su interés es que el equipo funcione.

“Si no tengo una línea defensiva ordenada no es posible trabajar, tengo que partir de ahí, (esa zona) es la que me preocupa más y en la que hemos dejado de hacer cosas”, señaló luego de la derrota ante Chivas.