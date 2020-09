“Es una derrota que queremos olvidar rápido”: Begines

León.- Luego de una amarga noche en donde el Club León Femenil fue superado por 4-1 por las Rayadas del Monterrey, Everaldo Begines, estratega de la fieras aceptó que su equipo lució por demás desordenado situación que desembocó en lo peor:

Si fue una derrota dolorosa, tuvimos un primer tiempo muy malo, tratamos de mejorar en el segundo tiempo pero creo que fue un poco desordenado, sabemos que con equipos de este nivel no podemos estar desordenados no podemos hacer un primer tiempo tan malo y sabemos también que ellas tratan bien el balón, tuvieron muchas y concretaron muchas no estuvimos al nivel que queríamos”.

Señaló que buscó imponer condiciones ante un gran rival, pero simplemente no le funcionó:

“Creo que es alarmante pero todo y me incluyo no estuvimos al nivel que queríamos, tratamos de jugarle al tú por tú pero cometimos muchos errores y con equipos de esta jerarquía no se pueden cometer tantos errores”

Con el mal resultado hay que dar vuelta a la hoja: “Hoy en general estuvimos muy mal, hay que trabajar en lo anímico tratar de salir adelante y después lo muy poquito que hicimos bien pues empezar a pulirlo, para que no nos vuelva a pasar lo mal que hicimos”.

Foto: Club León

El partido se le vino abajo muy temprano

Aunque tenían las mejores intenciones aceptó que:

Se bajan todas las expectativas que tenías cuando en los primeros minutos te meten dos goles, tratamos de superar eso pero ya no se pudo, seguimos muy desordenados, esos dos goles al principio fueron los que nos hundieron”, concretó.

Ahora las verdes buscarán cambiar el chip y mentalizarse en regresar a la victoria enfrentando a Juárez el próximo 7 de septiembre en el estadio León.