"Hemos merecido el resultado pero nadie nos va a regalar nada", asegura Salvador Bravo

León.- La posibilidad de clasificar a la Liguilla cada vez se aleja un poco más de La Fiera en la Liga MX Femenil, sin embargo, el entrenador Salvador Bravo destacó la entrega de su equipo y también el trabajo realizado, factores que no tardarán en traerles buenos resultados.

Ante Tigres, León ligó su tercera derrota consecutiva en el Guard1anes 2020 y su octavo partido sin conocer el triunfo, una situación que Bravo aseguró ha generado frustración en el plantel esmeralda pues el desempeño no ha sido negativo.

“Es frustrante dar todo en la cancha, dejar todo y que el resultado no sea favorable, no soy partidario que la suerte es un factor pero también hemos tenido jugadas que no se han concretado, no queda más que levantar al grupo (...) las jugadoras están golpeadas porque saben que dieron un buen juego y no se logró el resultado”.