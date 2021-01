Jugadoras del Club León sufren amenazas y acoso cibernético

El Club León Femenil trabaja para prevenir el acoso cibernético y revelan que algunas de sus jugadores ya han recibido amenazas en redes sociales.

El tema aumentó su relevancia esta semana, luego de lo sucedido con Jana Gutiérrez, jugadora del Club América, quien recibió amenazas de muerte a través de redes sociales.

Ante esto, las tres cabezas encargadas del León Femenil mostraron su apoyo a la joven futbolista y también expresaron la necesidad de atender estas situaciones.

“Algunas de nuestras jugadoras han sufrido amenazas también, no de muerte pero sí de acoso, eso será prioritario en nuestra institución, se está revisando con la policía cibernética”, aseguró Tatiana Briseño, nueva secretaria técnica del León femenil.

Scarlett Anaya, entrenadora del León, reveló que ya han tratado el tema con otros directivos del Club:

“Hace unos minutos estábamos platicando con la directiva, a todas nos interesa porque es muy grave, queremos cuidar a nuestras jugadoras no sólo en la parte físico sino de manera integral. No es la primera vez que sucede y lo vamos a platicar con las chicas. Estamos con Jana, no se puede dejar de lado, tenemos que cuidarnos a nosotras mismas”.