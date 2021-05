‘Hoy me toca decir adiós’, Denisse Valdez se va de León Femenil

León.- Mediante su cuenta de Instagram, Denisse Valdez anunció que saldrá de León Femenil, después de tres años, agradeciendo a la institución esmeralda.

Con diversas fotos, mostrando su paso en León Femenil, Denisse Valdez agradeció al equipo por tres años en el equipo.

Hoy me toca decir adiós, estoy muy agradecida con todos por todo lo que me ofrecieron, fueron momentos tantos buenos como malos, me quedo con todo lo positivo y tantas amistades que logré hacer, muchas gracias León”, escribió Deniss Valdez.