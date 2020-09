Los errores defensivos, y América, 'acabaron' con La Fiera

León.- León cayó a manos de América y, sobre todo, presa de sus propios errores, mismos que evidenciaron a un equipo que si bien tiene a los elementos necesarios para salir avante en este tipo de compromisos, todavía no ajusta la tuerca clave para que el motor funcione.

Ante las Águilas, La Fiera cayó por marcador de 2-1 en la Liga MX Femenil y sumó así una derrota más en un torneo en el que ha tenido marcados altibajos que parecen no tener fin aún.

En esta ocasión, nuevamente en la cancha del Nou Camp, los fantasmas se materializaron en errores defensivos que condicionaron al equipo y además, disminuyeron su estado anímico.

J5 | #Guard1anes2020



Resultado final.



A levantar la cabeza y seguir trabajando. pic.twitter.com/rC5tmC18nd — Club León Femenil (@clubleonfemenil) September 14, 2020

Lo cierto es que las dirigidas por Everaldo Begines no tuvieron un mal desempeño, tenían la posesión de balón y no se vieron ampliamente superadas, pero las pelotas paradas y las desconcentraciones se han encargado de darles fuertes golpes en el Guard1anes 2020. Esta semana no fue la excepción.

En el primer tiro de esquina que tuvo América, éste al minuto 8’, Selene Valera marcó de cabeza el primer gol para la escuadra azulcrema. En el área, la exesmeralda le ganó el salto a Claudia Cid que le permitió rematar con toda comodidad.

Aunque el error, sumado a la presión alta de las de Coapa, complicaba la labor de las Verdes, Paulina Gómez se quedó a nada de igualar el tanteador tras un centro al área de Montserrat Martínez, desafortunadamente, la pelota terminó muy por encima del arco de Jaidy Gutiérrez.

América no tardó en responder, y nuevamente aprovechó un error de Cid para aumentar la ventaja. En media cancha, Joselyn de la Rosa retrasó para Cid en la zaga, ésta se confió y le dejó el balón a Itzayana González pero sin fijarse que Marlyn Campa rondaba el área.

La delantera azulcrema ganó el balón, marcó el segundo antes del descanso y permitió a su equipo manejar un duelo en el que ahora, León era el obligado. Begines no se guardó nada, realizó cambios, incluso retirando del terreno de juego a Esmeralda Verdugo, pero sin mucho éxito.

No obstante, después de que América se dio el lujo de fallar un penal, las esmeraldas despertaron y acortaron la ventaja en una jugada individual de Lucero Cuevas por la banda derecha, en la que luego de tirar el centro al área, Mónica Rodríguez embocó el balón en su propia puerta.

J5 | #Guard1anes2020



81’ ¡GOL ESMERALDA! ����



Mónica Rodríguez anota en propia meta y nos da el descuento en el marcador.



�� 1-2 ��



�� @FOXSportsMX #FieraMonday | #LasFierasXFox pic.twitter.com/7PkF9nD2PN — Club León Femenil (@clubleonfemenil) September 14, 2020

Desafortunadamente para las de Begines, el tiempo no fue suficiente para concretar la igualada, las Águilas también cerraron espacios y con el balón en los pies los últimos minutos, aseguraron su invicto una jornada más.